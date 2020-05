Corona-Demo: Zehntausende sind angekündigt

Zuvor hatte Münchens Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle (SPD) am Mittwoch in der Vollversammlung des Stadtrats mitgeteilt, dass eine Veranstaltung mit 10.000 Menschen auf der Theresienwiese angekündigt wurde. Die Stadt werde den Infektionsschutz mit Auflagen gewährleisten. Gleichzeitig kündigte Böhle ein hartes Vorgehen bei Verstößen an.