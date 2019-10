Als es nach dem 2:1-Sieg gegen Union Berlin um die Wechselgerüchte ging, die Müller seit einigen Tagen begleiten, reagierte der 30-Jährige genau so, wie man ihn seit Jahren kennt: mit Humor, Schlagfertigkeit und Wortwitz. "Ich habe schon in Piräus auf diese Gerüchte ein einziges Mal reagiert", sagte Müller: "Die Rede ist davon, dass ich mal eine Luftveränderung brauchen würde. Ich kann nur sagen: In einigen Tagen soll es auch in München einen Wetterumschwung geben. Da habe ich dann meine Luftveränderung, wenn es kälter wird.