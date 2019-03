Das ruft natürlich andere Klubs auf den Plan und ein Ex-Bayer zeigt sich sogar sehr interessiert an dem 35-Jährigen. Markus Babbel, derzeit Trainer beim australischen A-League-Klub Western Sydney Wanderers, würde Ribery im Herbst seiner Karriere noch gerne nach Down Under locken, wie er dem "Sydney Morning Herald" verriet. Kontakt habe er schon aufgenommen. "Ich sagte ihm: Okay, wenn du eine Menge Geld verdienen willst, musst du nach Katar oder so gehen. Aber wenn du ein Rockstar sein willst, komm nach Australien", erklärte der einstige Verteidiger, der von 1991 bis 2000 für die Bayern spielte.