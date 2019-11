Die Fragen lauten jetzt: Klappt es mit dem Übergangstrainer? Bekommt er die angeschlagene Mannschaft geflickt? Und was passiert danach? Ein Engagement über die Spiele gegen Piräus und Dortmund am Samstag schloss Flick jedenfalls nicht aus. "Ich bin keiner, der in der Vergangenheit oder Zukunft lebt. Die Gegenwart ist entscheidend", sagte der 54-Jährige. Und: "Ich kann mir in meinem Leben vieles vorstellen." Er merke in der Arbeit mit den Spielern, "dass es das ist, was ich mir wünsche."