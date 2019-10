Uli Hoeneß: "Man hat uns reingehetzt in teure Transfers"

"Auf so einen Käse gibt's keine Antwort", zeterte der 67-Jährige am Montagmorgen, plötzlich war er angefixt vom Medienrauschen, ein bekannter Reflex. "Wir sind einen Punkt hinter dem Ersten. Wollen Sie uns eine Krise einreden?" Hoeneß' Zündschur fiel kurz aus, auffällig aber war, dass er sich in einigen Widersprüchen verlor.