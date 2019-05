Abschied von James immer wahrscheinlicher

James’ Abschied am Saisonende wird immer wahrscheinlicher, nur dreimal spielte er unter Kovac in der Bundesliga über 90 Minuten. Einzig Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sprach sich zuletzt für den 27-Jährigen aus. "James muss gehen. Wenn er seine persönliche Situation beim FC Bayern vernünftig beurteilt, muss er erkennen, dass es der richtige Weg für ihn wäre, den Verein zu verlassen", schrieb Ex-Bayern-Kapitän Stefan Effenberg bei t-online.de. James "müsse spielen und Spaß am Kicken haben". Doch das ist aktuell nicht der Fall.