München/Brüssel - Seit Montagabend, den 4. März um 18 Uhr, geht nichts mehr: Bis zu diesem Termin mussten Parteien, die am 26. Mai an der Europawahl teilnehmen wollen, die Listen mit ihren Kandidaten beim Bundeswahlleiter einreichen. An der Wahl teilnehmen können alle EU-Bürger - auch, wenn sie nicht in ihrem Heimatland leben. Deshalb dürfen in der Bundesrepublik am Wahlsonntag auch 3,9 Millionen Staatsangehörige anderer EU-Mitgliedsstaaten ihre Stimme geben.