Am Samstag empfängt der deutsche Rekordmeister den FC Schalke 04 in der Allianz Arena. Dann könnte der angeschlagene Ex-Schalker Manuel Neuer (Verletzung am Daumen) möglicherweise wieder ins Bayern-Tor zurückkehren. In Berlin war der 32-Jährige zumindest im erweiterten Kader, auch wenn er dort sicherheitshalber noch nicht zum Einsatz kam.