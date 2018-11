Der 18-Jährige war an diesem Mittwoch ebenso wie Rückkehrer Robert Lewandowski auf dem Rasen dabei. Der deutsche Rekordmeister hatte den Außenstürmer vom MLS-Club Vancouver Whitecaps zum 1. Januar 2019 für rund zehn Millionen Euro verpflichtet - am Dienstag reiste Davies schließlich in München an. Der Offensivspieler soll schon in der Bundesliga-Rückrunde zum Einsatz kommen - so der Plan. (Lesen Sie auch: Das ist Alphonso Davies)