Das Leipzig-Spiel kommt wohl noch zu früh, die Partie in Köln (16. Februar) scheint aber realistisch zu sein. Bei Martínez wird es noch etwas länger dauern. Insgesamt hält Flick den Kader für stark genug. "So wie es aussieht, bin ich aktuell wirklich zufrieden", sagte er. Sein Team habe "enorme Qualität".

DFB-Pokal: Obacht vor Hoffenheim!

DFB-Pokal: Kommende Woche Mittwoch (20.45 Uhr) steht in München das Pokal-Achtelfinale gegen 1899 Hoffenheim an. Klingt erstmal gar nicht so kompliziert, aber Vorsicht: Hoffenheim ist in dieser Saison eine echte Wundertüte, krachende Niederlagen wie gegen Mainz (1:5) oder Augsburg (2:4) mischen sich mit überraschenden Siegen wie gegen Dortmund (2:1) und eben bei den Bayern (2:1) in der Liga. Für Flick, der in Heidelberg geboren wurde und von Juli 2017 bis Februar 2018 Geschäftsführer der TSG war, wird es ein ganz spezielles Aufeinandertreffen.

FC Bayern will in der CL weiter kommen

Champions League: Flicks Zukunft als Bayern-Coach hängt nicht zuletzt davon ab, wie sein Team in der Königsklasse abschneidet. "Wir wollen uns ganz anders präsentieren als im Achtelfinale der vergangenen Saison, in dem wir verdient ausgeschieden sind", sagt Joshua Kimmich über die Partien gegen den späteren Sieger FC Liverpool (0:0/1:3) im Frühjahr 2019 unter Niko Kovac.

Bereits das Hinspiel in London am 25. Februar wird aufzeigen, was für Bayern in der Champions League möglich ist. Das Rückspiel steigt am 18. März. Bis dahin könnten die Titelchancen in drei Wettbewerben dahin sein – oder aber langsam Triple-Träume reifen.

