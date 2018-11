Warum verzichtete Kovac auf James?

Überraschend waren die Personalentscheidungen durchaus, sowohl im Fall Süle/Mats Hummels als auch bei James Rodríguez. Der Kolumbianer blieb 90 Minuten draußen, obwohl den Bayern ein ballsicherer Spieler im Zentrum – speziell in der schwächeren zweiten Halbzeit – sicher gutgetan hätte. Das James-Rätsel. Warum verzichtete Kovac in der wichtigsten Partie der bisherigen Saison auf seinen kreativsten Spieler? (Lesen Sie auch: Nach BVB-Pleite: Uli Hoeneß kündigt Radikal-Umbruch an)