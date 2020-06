Spielt Davies gegen Bremen von Anfang an?

Und so spricht nach der nächsten Hernández-Enttäuschung einiges dafür, dass Youngster Alphonso Davies (19) am Dienstag in Bremen wieder von Beginn an spielt. "Wir haben eine eingespielte Mannschaft", sagte Flick. "Es ist einfach so, dass Alphonso Davies uns mit seiner Dynamik auf der linken Seite guttut."