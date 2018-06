FC Bayern: Süle soll Boateng beerben

Die Verantwortlichen des FC Bayern beobachten die Entwicklung Süles - der Defensiv-Spezialist überzeugte auch bei seinen Auftritten in der Champions League - mit großer Genugtuung. Und haben so in der Diskussion um einen möglichen Wechsel von Jérôme Boateng ein Ass im Ärmel.