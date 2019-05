FC Bayern: Transfers und Wiederkehrer

Ein gefühlter Neuzugang, der ebenfalls über robuste Qualitäten im Zweikampf verfügt und auf der Sechserposition spielen kann, ist Corentin Tolisso (24). Der Franzose zog sich am dritten Spieltag gegen Bayer Leverkusen einen Kreuzband- und Außenmeniskusriss zu, seitdem hat er nicht mehr gespielt. Das Comeback steht kurz bevor. Er wolle "nicht so schnell wie möglich, sondern so fit wie möglich" wieder auf dem Platz stehen, sagte Tolisso kürzlich. Sein Ziel: In der neuen Saison wieder angreifen. Wie der Franzose verkörpert auch Leon Goretzka (24/neun Saisontore plus sieben Vorlagen) den dynamischen Mittelfeld-Typen, in seiner ersten Bayern-Saison fehlt es ihm manchmal noch an Konstanz.

Ob sich im Kreativbereich hinter Stürmer Robert Lewandowski (30) noch etwas tut?

Der wiedererstarkte Thomas Müller (29) kann als hängende Spitze agieren, ebenso Timo Werner (23), der aus Leipzig kommen soll. Als Königstransfer ginge aber vor allem ein anderer Nationalspieler durch: Kai Havertz (19) von Bayer Leverkusen. 25 Torbeteiligungen hat das Juwel in seiner Statistik stehen – sogar mehr als Kimmich. Doch für Havertz, den die Bayern intensiv beobachten, wäre wohl eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro fällig.

