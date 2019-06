73 Auftritte absolviert Prinzessin Anne: Die Queen-Tochter ist fleißig wie eh und je

Neuer Auftritt der Royals steht schon vor der Tür

Bereits 2018 galt Prinzessin Anne mit 180 Arbeitstagen als Fleißigste der Royals, wie "The Telegraph" berichtete. Laut "Daily Mail" hat die Tochter der Queen bereits 20.000 Termine in 50 Jahren wahrgenommen. Ihr Debüt gab sie am 1. März 1969 bei Feierlichkeiten zum St. David's Day. Der nächste Auftritt, bei dem sich der Großteil der britischen Royals zeigen wird, steht am kommenden Samstag an: Bei der Militärparade Trooping the Colour wird der Geburtstag von Elizabeth II. am 21. April noch einmal groß gefeiert.