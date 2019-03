JAVI MARTÍNEZ, NOTE 2: Matchwinner per Kopf gegen Hertha (1:0) vor einer Woche und nach der ersten Ecke und etwas mehr als 100 Sekunden wieder zur Stelle. Bingo. Der Spanier als Torjäger. In seinem eigentlichen Job als Ramm- bzw. Prellbock auf der Sechserposition mit viel Geschick.

THIAGO, NOTE 2: Dermaßen umtriebig und aktiv vom Anpfiff weg als wäre es sein letztes Spiel. Der Aufbauspieler initiierte fast jeden Angriff und brillierte mit der Vorlage zu Lewandowski, der zum 3:1 vollstreckte. Ein super Assist. In der Rückwärtsbewegung mit einigen Ballverlusten.

JAMES RODRÍGUEZ, NOTE 2: Gute Ballbehauptung, sehr fixes Kombinationsspiel – und vor allem: von Anfang an hellwach und total ins Kombinationsspiel integriert. Eines seiner besseren Spiele. Seine Ecke köpfte Martínez zum 1:0 ein, wie letzte Woche. Eine neue Waffe. Ecke James, Kopf Javi.

THOMAS MÜLLER, NOTE 2: Zuletzt erstmals seit Mai 2009 in vier aufeinanderfolgenden Pflichtspielen, in denen er spielberechtigt war, nicht in der Startelf. Beim Comeback von Beginn an nach genau vier Wochen total motiviert, trieb die Bälle mit raumgreifenden Schritten durchs Mittelfeld, erzielte mit dem 2:0 seinen fünften Liga-Saisontreffer, den ersten seit Ende November (!).

SERGE GNABRY, NOTE 2: Lösung 1 C auf der Position des Linksaußen, da Coman (Muskelfaserriss) und Ribéry (Magen-Darm-Infekt) ausfielen. Und Gnabry, sonst Rechtsaußen, machte seine Sache sensationell gut. Vor allem die schlaue Flanke auf Müller vor dessen 2:0. Staubte zum 4:1 ab, erzielte damit das 4.000 Bundesliga-Tor der Bayern. Ein Tusch! Gnabry auf links sollte eine Erwägung fürs Rückspiel gegen Liverpool sein.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 1: Der Torjäger mit leichter Ladehemmung (in den letzten drei Pflichtspielen ohne Treffer) vergab erst zwei dicke Chancen vis-à-vis mit Sommer (1./22.) - beide Male parierte Gladbachs Torhüter. Traf dann aber elegant und in alter Klasse zum 3:1. Und per Elfer zum 5:1. Tusch! Feierte seinen 200. Bundesliga-Sieg mit seinem Treffer und 195. Hat Werder-Oldie Claudio Pizarro (195 Tore) eingeholt, ist nun ausländischer Rekordschütze. Daher Note 1.

RENATO SANCHES, OHNE NOTE: Mal wieder ein Kurzeinsatz für den Portugiesen. Kam nach 80 Minuten für James. Durfte im Mittelfeld mithelfen, den Sieg souverän herunterzuspielen. Holte eine Ecke raus. Teilerfolge.

ALPHONSO DAVIES, OHNE NOTE: Nächster Kurzeinsatz (82.) mit Beinahe-Panne: Der Kanadier hatte vor der Einwechslung zunächst das Trikot mit der Nummer 37 erwischt, das von Shabani. Bereits seine vierte Einwechslung bei den Profis seit dem Transfer im Winter.

WOOYEONG JEONG, OHNE NOTE: Dritte Einwechslung und damit das Bundesliga-Debüt für den Südkoreaner (19), der in der Regionalliga Bayern in 19 Partien schon 12 Tore erzielt hat. War ein kurzes Reinschnuppern inklusive Torschusses.

