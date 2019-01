Der FC Bayern gastiert zum Rückrunden-Auftakt bei 1899 Hoffenheim und will den Abstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund vorerst auf drei Punkte verkürzen. Trainer Niko Kovac setzt beim Auswärtsspiel in Sinsheim in der Innenverteidigung auf Mats Hummels statt Jerome Boateng. Die Aufstellungen.