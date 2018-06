..die erste Halbzeit: "In der ersten Halbzeit hat man klar gesehen, dass wir die Abläufe, mit denen wir im Training und auf Video intensiv gearbeitet haben, besser umgesetzt haben. Es waren drei Neuzugänge und mehr Spieler, die unsere Abläufe schon aus dem Effeff kennen. Die neuen Spieler müssen an die Automatismen noch besser gewohnt werden. Das Einzige, was noch zu optimieren ist, ist die Chancenauswertung, zwei, drei Mal haben wir zudem gefährlich auf Abseits gespielt, was gegen bessere Mannschaften tödlich ist."