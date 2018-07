Auftakt in der 3. Liga: Löwen starten auf dem Betzenberg

Nun ist es endlich soesweit: Der TSV 1860 München ist zurück im Profifußball. Und darf ausgerechnet gegen den Zweitligabsteiger und alten Bekannten Kaiserslautern sein erstes Spiel in der 3. Liga bestreiten.

Für die Löwen geht damit auch die sehr erfolgreiche Vorbereitung zu Ende. Die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka hat kein einziges der zehn Testspiele verloren. Unter den Gegner waren auch Hochkaräter wie der CL-Teilnehmer FC Basel. Doch Testspielcharakter wird die Partie gegen die "Roten Teufel" wahrlich nicht haben.

Die Sechzger haben sich in der Sommerpause verstärkt, Aufstiegskandidat Nummer eins sei man aber nicht, so Sportchef Günther Gorenzel. Zunächst müsse man der dritthöchsten deutschen Spielklasse "Fuß fassen" und "demütig in die Liga reingehen", daher könne er die Einschätzung mancher Trainer, Sechzig sei Aufstiegskandidat, nicht unterschreiben. Der Österreicher habe neben Auftaktgegner 1. FCK auch den Karlsruher SC und Eintracht Braunschweig auf seiner Aufstiegs-Rechnung.

TSV 1860 hofft auf das Grünwalder Stadion

So richtig heiß wird es für die Löwen dann beim ersten Heimspiel in einer Woche. Die Sportfreunde Lotte werden nach Giesing reisen. Und in dieser Saison passen ins Grünwalder Stadion ja erstmals wieder 15.000 Fans – vor allem in der Westkurve werden mehr Fans die Blauen anfeuern können. Für die Löwen sicherlich ein weiterer Heimvorteil.