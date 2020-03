"Das ist doch der Grund, warum wir zu 60 München gehen", krächzte Stadionsprecher Stefan Schneider nach vollbrachtem Werk heiser und brachte auf den Punkt, was sich wohl Tausende Löwen-Fans dachten, die das Grünwalder Stadion zu einem Tollhaus machten: In einem irren Drittligaspiel am Samstag gegen den Chemnitzer FC lag der TSV 1860 schier hoffnungslos mit 0:2 zurück. Doch das Duell nahm unaufhaltsam seinen Lauf, die Blauen landeten mit dem 4:3 am 26. Spieltag einen umjubelten Last-Minute-Sieg. 1860 pur in Giesing! Hinterher gönnten sich nicht nur Torjäger Sascha Mölders und Trainer Michael Köllner ein Prosit auf Sechzig.