SPD kritisiert Leerstand und Verkauf von Staatsimmobilien

Im heiß umkämpften Münchner Wohnungsmarkt stehen offenbar viele staatliche Immobilien leer. Nun befürchten die SPD und die Grünen in München den Verkauf vieler dieser Flächen an private Investoren. "Wenn staatliche Immobilien länger leer stehen, ist das mehr als ärgerlich. Wenn der Freistaat die Grundstücke aber auch noch an private Investoren verkauft, die dort Luxuswohnungen erstellen, ist das noch schlimmer, weil wir keinen Zugriff mehr auf diese Standorte haben", kritisierte die rot-grüne Regierungskoalition am Mittwoch.

14. April 2021 - 13:49 Uhr | dpa

Das Logo der SPD. © Christoph Schmidt/dpa/Archivbild