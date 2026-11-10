Beziehungsstatus, Krebserkrankung und Ausbildung: Das ist der Werdegang von Ilse Aigner

Am 30. Januar 2027 kann Ilse Aigner Geschichte schreiben. Sie könnte die erste Bundespräsidentin Deutschlands werden und die erste Handwerkerin, die das höchste politische Amt bekleidet. Wie hat die 61-Jährige das geschafft?

Nun ist es also offiziell: Ilse Aigner (61) soll als Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier neue Bundespräsidentin werden. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat die 61-Jährige am Montagvormittag dem Parteivorstand als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar vorgeschlagen und anschließend offiziell nominiert. Merz hatte sich am Sonntagabend bei einer Vorbesprechung des Präsidiums auf die CSU-Politikerin festgelegt.

Aigner wäre im Erfolgsfall die erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik, die das höchste politische Amt in Deutschland innehätte. Und die Chancen für die 61-Jährige sehen gut aus. Die Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD haben eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen in der Bundesversammlung, die sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten der Länder zusammensetzt.

Die Grünen haben ebenfalls bereits ihre Sympathien bekundet. Damit gilt die Wahl Aigners im ersten Wahlgang als sehr wahrscheinlich.

Wer ist Ilse Aigner, die Politikerin, die sich parteiübergreifend so großer Beliebtheit erfreut?

Ilse Aigner: Von Technik und praktischer Arbeit fasziniert

Aigner wurde am 7. Dezember 1964 im oberbayerischen Feldkirchen-Westerham geboren, einer Gemeinde mit 10.716 (Stand 31.12.2025) Einwohnern, rund 40 Kilometer südlich von München gelegen. Dort wuchs sie mit drei älteren Schwestern auf. In dem Ort führten ihre Eltern einen mittelständischen Elektro-Handwerksbetrieb, was Aigners Faszination von Technik und praktischer Arbeit erklärt.

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Aigner besuchte zunächst das Gymnasium in Bad Aibling. Da ihr dies aber "zu theoretisch" war, wechselte sie an die dortige Wilhelm-Leibl-Realschule, welche sie 1981 mit der Mittleren Reife abschloss. Im Anschluss absolvierte Aigner bis 1985 im elterlichen Betrieb eine Berufsausbildung zur Radio- und Fernsehtechnikerin, die sie mit der Gesellenprüfung im Elektrohandwerk abschloss. "Als angehende Radio- und Fernsehtechnikerin musste man damals jedenfalls schwindelfrei sein", schrieb Ilse Aigner am 1. September zum Ausbildungsbeginn in Bayern auf Instagram.

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Von 1988 bis 1990 belegte sie an einer Fachschule für Technik eine Aufstiegsfortbildung zur Staatlich geprüften Technikerin, Fachrichtung Elektrotechnik.

Die Eigenschaft Schwindelfreiheit sollte Aigner auch bei ihrer Weiterbildung zur Systemelektrikerin für Hubschrauber zugutekommen, die sie bis 1994 bei Eurocopter in Ottobrunn absolvierte.

Dass Aigner nicht studiert hat, sehen manche Kritiker als Handicap. "Na und? Ilse hat das Fachabitur, weil sie nach ihrer beruflichen Ausbildung zur staatlich geprüften Radio- und Fernsehtechnikerin eine sehr hochwertige zweijährige Aufstiegsfortbildung an der Fachschule für Technik sehr erfolgreich absolviert hat. Nicht studiert zu haben, trifft auf über die Hälfte der Bevölkerung zu. Ilse Aigner war an der Technikerschule die Beste – unter über 100 Männern hat sie sich durchgesetzt. Sie entwickelte unter anderem elektronische Bordsysteme von Hubschraubern! Welcher Politiker kann das? ", nimmt Monika Hohlmeier (64), Tochter von Franz Josef Strauß und eine der besten Freundinnen, diesem Kritikpunkt gleich den Wind aus den Segeln.

Wegen "Raumschiff Enterprise" wollte Aigner einst Astronautin werden

Ursprünglich träumte Ilse Aigner, inspiriert von der TV-Serie Raumschiff Enterprise, davon, Astronautin zu werden. "Die unendlichen Weiten des Weltraums haben mich immer schon fasziniert", sagte sie der Augsburger Allgemeinen in einem Interview anlässlich ihres 60. Geburtstags im Jahr 2024. Heute bezeichnet Aigner diesen Berufswunsch als "Jugendspinnerei".

Statt ins All setzte Ilse Aigner in der Politik zum Höhenflug an. Ihre politischen Ambitionen hat sie ihrem Vater zu verdanken, der bis 1990 viele Jahre als Gemeinderat in Feldkirchen-Westerham tätig war. 1983 trat Aigner in die Junge Union und zwei Jahre später auch in die CSU ein. 1990 wurde sie, quasi als Nachfolgerin ihres Vaters, Mitglied im Gemeinderat von Feldkirchen-Westerham, dieses Amt hatte sie bis 1998 inne. In diesem Zeitraum war sie auch Mitglied des Kreistags Rosenheim (bis 1999) und Mitglied des Kreisausschusses Landkreis Rosenheim.

1994 Zweitjüngste im Bayerischen Landtag – nur Söder war noch jünger

1994 wurde Ilse Aigner als Listenkandidatin Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Mit 29 Jahren war sie damals die zweitjüngste Abgeordnete – jünger war damals, mit 27 Jahren, nur ein Abgeordneter aus Nürnberg: Markus Söder.

Konstituierende Sitzung des Bayerischen Landtags am 20.10.1994. Die beiden jüngsten Abgeordneten, Ilse Aigner und Markus Söder (beide CSU), sind an diesem Tag die Schriftführer bei den geheimen Wahlen des Landtagspräsidenten und seiner Vizepräsidenten. © Rolf Poss via Imago

In ihrer ersten Zeit im Bayerischen Landtag war Aigner unter anderem im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport tätig sowie im Ausschuss für Eingaben und Beschwerden und im Landessportbeirat.

1998 zog es Aigner von München nach Berlin. Bis 2013 war sie 15 Jahre lang für den Wahlkreis Starnberg Mitglied des Deutschen Bundestages. Bei den Bundestagswahlen 2005 und 2009 erreichte Aigner die meisten Erststimmen unter den deutschen Bundestagskandidatinnen.

Oktober 2008: Ilse Aigner wird Bundesministerin

Am 31. Oktober 2008 wurde Aigner als Nachfolgerin von Horst Seehofer, der Ministerpräsident in Bayern wurde, zur Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ernannt. Von diesem Amt trat Aigner am 30. September 2013 auf eigenen Wunsch zurück, um wieder in die bayerische Landespolitik zu wechseln.

Bei der Landtagswahl 2013 gewann Aigner mit 42,8 Prozentpunkten Vorsprung souverän den Wahlkreis Miesbach und kehrte, nach 15-jähriger Abstinenz, als Abgeordnete in den Bayerischen Landtag zurück.

Um Söder einzubremsen: Seehofer macht Aigner zur stellvertretenden Ministerpräsidentin

Unter Seehofer wurde Aigner nicht nur Wirtschaftsministerin, sondern auch stellvertretende Ministerpräsidentin. Damit verfolgte Seehofer den Plan, Aigner als mögliche Nachfolgerin aufzubauen. Damit wollte er den politischen Aufstieg von Markus Söder, der zu diesem Zeitpunkt Finanzminister in Bayern war, zu verhindern.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer und seine Stellvertreterin Ilse Aigner im Oktober 2013. © imago stock&people

In einem Bild-Interview aus dem Jahr 2019 beschrieb Söder diese Zeit so: "Von unseren 25 gemeinsamen Jahren waren 20 großartig. Die fünf letzten waren etwas schwieriger. Da wurde auch einiges von außen instrumentalisiert."

Den Aigner-Plan konnte Seehofer nicht durchsetzen. 2018 einigten sich Söder und Aigner darauf, dass er Ministerpräsident wird und sie Landtagspräsidentin.

2018 einigten sich Markus Söder und Ilse Aigner auf einen Deal: Er wurde Ministerpräsident und sie Landtagspräsidentin. © Rolf Poss via Imago

Auf diesem Posten genießt sie Respekt und Zuneigung weit über die eigenen Parteigrenzen hinaus. Auch weil sie, anders als viele ihrer erfolgreichen männlichen Kollegen, nicht als klassische Machtpolitikerin gilt, die mit Einsatz der Ellenbogen um Ämter ringt und stets ein Lächeln und freundliche Worte bereithält.

"Weil sie in ihrer Karriere nie über Leichen gegangen ist, nie bösartig und fies war. Sie ist eine Brückenbauerin, sie mag Menschen und das spüren die. Viele einfache Leute haben eine Scheu, auf Politiker zuzugehen, bei Ilse nicht. Keiner sagt "Frau Aigner" zu ihr, sie ist die Ilse. Dahinter steckt nicht Kumpelei, sondern Vertrauen. Sie kann Menschen verbinden und hat keine Allüren, obwohl sie viele hohe Ämter schon innehatte", erklärt Hohlmeier die parteiübergreifende Beliebtheit von Aigner.

Als Landtagspräsidentin sorgt Aigner für Ordnung

Diese Freundlichkeit sollte allerdings nicht als Schwäche angesehen werden. Wenn es notwendig war, weiß Aigner auch die Zügel anzuziehen. Nach ihren ersten fünf Jahren als Landtagspräsidentin zog Aigner im Sommer 2023 Bilanz. "Der Ton im Landtag ist spürbar verroht", sagte sie damals. Bis dato hatte sie 27 Rügen ausgesprochen, von denen der überwiegende Anteil an aktuelle oder Ex-Mitglieder der AfD-Fraktion ging. Aigner kritisierte damals, dass manche Abgeordnete diese Rügen nicht als Mahnung oder Zurechtweisung verstanden, sondern sie "fast wie eine Trophäe vor sich hergetragen" haben.

Dieses Verhalten sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Unter Aigners Führung initiierte das Landtagspräsidium eine Verschärfung der Regeln. Um der Würde des Parlaments wieder mehr Respekt zu verschaffen, können seit 2024 bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Landtagsordnung empfindliche Bußgelder von bis zu 2000 Euro verhängt werden. Im Wiederholungsfall können diese sogar auf 4000 Euro verdoppelt werden.

Höhere Bußgelder und Cannabisverbot im Maximilianeum

Der erste Abgeordnete, der das neue Bußgeld zu spüren bekommen sollte, war im März 2025 der AfD-Abgeordnete Oskar Lipp. Dieser hatte in einer Plenardebatte zum Ukraine-Krieg Ende Februar 2025 das Wort "Endsieg" – einen historisch belasteten Begriff aus der NS-Propaganda – verwendet und bekam ein Bußgeld von 1000 Euro aufgedrückt. Gegen das Ordnungsgeld legte Lipp Widerspruch ein.

AfD-Politiker Oskar Lipp war der erste, der das neue, schmerzhafte Ordnungsgeld im Bayerischen Landtag zu spüren bekam. Im Hintergrund ist Landtagspräsidentin Ilse Aigner zu sehen. © IMAGO/Rolf Poss

Aber auch auf andere Weise sorgte Aigner für Ordnung. Nach der Cannabis-Legalisierung 2024 hatte ein Grünen-Abgeordneter einen Joint auf der Terrasse des Landtags geraucht. Aigner änderte die Hausordnung und verbot künftig jede Nutzung von Cannabis im Münchner Maximilianeum.

Ilse Aigner zweimal an Krebs erkrankt

Sich durchzusetzen und zu kämpfen, musste Ilse Aigner früh lernen. Vor ihrem 18. Lebensjahr wurde bei ihr ein Tumor im Rückenmark diagnostiziert, welcher starke Schmerzen verursachte. Eine drohende Querschnittslähmung konnte durch eine dringende Operation abgewendet werden.

Viele Jahre später, in ihrer Zeit als Bundesministerin, erkrankte Aigner an einem Schilddrüsenkarzinom. Sie wurde mit einer Strahlentherapie und Isolation behandelt und überstand die Erkrankung.

Im Sommer 2026 wurde Aigner am Knie operiert, dabei erhielt sie eine Teilprothese. Ihre Reha, über die sie auch auf Instagram postete, verlief erfolgreich.

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No First Husband: Ilse Aigner ist Single

Sollte Ilse Aigner am 30. Januar 2027 zur neuen Bundespräsidentin gewählt werden, wird es auf Empfängen oder Staatsbesuchen eine Neuerung geben. Aigner ist nicht verheiratet, auch einen Lebensgefährten gibt es nicht und damit auch keinen First Husband.

Diese Tatsache führte dazu, dass es schon Gerüchte gab, Ilse Aigner sei lesbisch. "Politik kann manchmal bösartig sein: Wenn man keinen Mann hat, wird man plötzlich in eine Schublade gesteckt, die einem hoffentlich schadet. Was für ein Schmarrn, einfach degoutant. Ilse und ich sind von Herzen befreundet, aber sind beide auf Männer gepolt, ist nicht zu ändern. Wenn wir lesbisch wären, würden wir es offen zeigen, das ist ja heute kein Problem mehr, wir leben ja nicht im Gazastreifen", stellt Hohlmeier die Sache klar.

"Bei uns wird sie 'Tante Ilse' genannt"

"Ilse ist die Wahl-Patin meiner beiden Kinder, das haben sie sich gewünscht. Bei uns wird sie 'Tante Ilse' genannt. Sie hat selbst keine Kinder, aber kann mit Kindern prima umgehen. Sie hat vier Nichten und drei Neffen – und die haben elf Kinder. Ihre drei Schwestern leben ganz in ihrer Nähe. Also, einsam ist sie wirklich nicht. Ilse lebt in einem Dreigenerationenhaus in ihrer Heimatgemeinde Feldkirchen-Westerham. In einer bescheidenen Dreizimmer-Wohnung. Typisch für Ilse, mehr Platz braucht sie nicht, sie glaubt, dass sie nicht mehr beanspruchen muss, obwohl sie sich ein Haus leisten könnte", erzählt Hohlmeier der AZ.