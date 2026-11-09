Kleine Breitseite gegen Merz: Ilse Aigners erste Worte nach der Nominierung

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner soll neue Bundespräsidentin werden. Kanzler Merz sieht sie als die genau richtige Kandidatin. Aigner selbst hat durchaus einen kleinen Seitenhieb parat.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) steht neben Ilse Aigner (CSU), Präsidentin des Bayerischen Landtags und Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, bei einem Pressestatement nach Gremiensitzungen in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus.

Die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) hat nach den Worten von Bundeskanzler Friedrich Merz "allerbeste Voraussetzungen" als Bundespräsidentin. Mit Aigner gewinne Deutschland eine Bundespräsidentin mit Würde und Herz, sagte der CDU-Chef in Berlin. Merz würdigte Aigners menschliche Qualitäten, ihre persönliche große Empathie und ihre Offenheit.

Merz sagte, es werde in den kommenden fünf Jahren darum gehen, Deutschland zusammenzuhalten, den Menschen nahe zu sein und den Menschen Orientierung und Halt zu geben. "Dafür brauchen wir eine Persönlichkeit mit klarem Kompass, mit einer deutlich vernehmbaren Stimme. Wir brauchen eine Persönlichkeit, die sich auf die Unterstützung der breiten politischen Mitte unseres Landes stützen kann." Er habe genau in diesem Sinne in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Gespräche geführt, sagte Merz.

Großer Zuspruch der letzten Wochen

Nach dem Bundeskanzler sprach Ilse Aigner selbst. "Sie können sich vielleicht vorstellen, dass mich diese Nominierung wirklich sehr bewegt. Und ich möchte mich als erstes für den großen Zuspruch der letzten Wochen bedanken", so die aktuelle Präsidentin des Bayerischen Landtags. Direkt an Friedrich Merz gewandt, bedankte Aigner sich für die "sehr freundlichen, netten Worte", um dann zu ergänzen: "Der Bundeskanzler hat es ja durchaus spannend gemacht – auch für mich in den letzten Wochen."

Söder über Aigner: Starke Frau und Gewinn für Deutschland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Nominierung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin als einen "guten Tag für die Demokratie und einen historischen Tag für die CSU", bezeichnet. Die Freude in der Partei und in ganz Bayern über Nominierung der oberbayerischen CSU-Bezirkschefin sei riesig, sagte Söder in München.

Der CSU-Chef, bedankte sich bei der Schwesterpartei CDU, dass der von ihm persönlich gemachte Vorschlag angenommen wurde. "Vielen Dank für die breite Unterstützung für meinen Vorschlag", sagte Söder. Er hatte den Namen Aigners als Erster bereits im April öffentlich ins Gespräch gebracht. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Vorschläge der kleineren Schwesterpartei innerhalb der Union durchsetzten. Er sprach auch der SPD, insbesondere Parteichef Lars Klingbeil und Fraktionschef Matthias Miersch, seinen Dank für deren Unterstützung aus.

Klöckner: Aigner kann dem Land neue Orientierung geben

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat die Nominierung der CSU-Politikerin Ilse Aigner für das Amt der Bundespräsidentin als gutes Signal für Deutschland begrüßt. Die Präsidentin des Bayerischen Landtags verbinde große politische Erfahrung mit Bodenständigkeit und großer menschlicher Zugewandtheit, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage.

"Mit ihrer offenen, unverstellten Art kann sie unterschiedliche Lager zusammenführen und auch jene erreichen, die dem Staat und seinen Institutionen mit Skepsis und teils Ablehnung begegnen. Als Kandidatin bringt sie damit das Nötige mit, um unserem Land als Bundespräsidentin neue Orientierung zu geben."

Klöckner wies darauf hin, dass bei einer Wahl Aigners im kommenden Jahr erstmals die beiden höchsten Staatsämter von Frauen besetzt wären. "Wir haben lange dafür gebraucht. Umso mehr wäre es ein gutes Zeichen gesellschaftlicher Normalität", sagte die Bundestagspräsidentin, die am 30. Januar die Bundesversammlung leiten wird. Sie sagte zu, einen ordnungsgemäßen Ablauf sicherzustellen.

Gegen populistische und extremistische Kräfte

Aber wenn diese Dramaturgie dazu führe, dass sich hinter ihrer Person eine breite politische Mehrheit versammele, dann sei sie darüber sehr froh, so Aigner. "Genau das ist nämlich ein wichtiges Signal gegen populistische und extremistische Kräfte in unserem Land", wie die Kandidatin für das oberste Amt im Staat äußert. Die außergewöhnliche Unterstützung über Parteigrenzen hinweg mache sie demütig, aber auch mutig. Unterstützung für die Kandidatur kam auch von der Spitze von SPD und Grünen. "Meine Sprache wird klar und verständlich sein". Das solle sich auch in Zukunft nicht ändern, versichert Ilse Aigner. Sie wolle nicht über den Bürgerinnen und Bürgern stehen, sondern sie sei "ein Teil von ihnen".

Zudem wirbt Aigner um mehr Zuversicht: "Ja, wir haben Probleme. Aber wir sind ein tolles Land, mit tollen Menschen."

Die CDU-Führung hatte Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl am 30. Januar nominiert. Sollte sie gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze.