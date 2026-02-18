Der Fokus beim politischen Aschermittwoch ist so einfach wie schwer: Bayerns Kommunalwahl am 8. März. Die Parteien schicken dafür wie immer viele Redner ins Rennen - darunter auch einige Prominente.

Bier gehört für die meisten Besucher der Aschermittwochveranstaltungen einfach dazu - böse Zungen behaupten, dass auch deswegen die Stimmung vielerorts so gut ist. (Archivbild)

Auftakt zum Wahlkampf-Endspurt: Zweieinhalb Wochen vor der bayerischen Kommunalwahl (8. März) kommt der politische Aschermittwoch gerade richtig für die Parteien und ihre Wahlkämpfer. Dabei dürften auch wieder viele tausend Liter Bier fließen - denn das gehört parteiübergreifend für viele Besucher zu dem politischen Schlagabtausch dazu.

Wie in jedem Jahr sind die Erwartungen an die Rednerinnen und Redner groß: Zumindest im historischen Rückblick wurde hier gerne laut und bisweilen derbe ausgeteilt. Die politische Relevanz ist heute zwar nicht mehr mit früheren Jahren vergleichbar - gerade für die Stimmungslage in den Parteien ist der Aschermittwoch dennoch von Bedeutung.

CSU in Passau

Der Aschermittwoch in der Passauer Dreiländerhalle gilt in der CSU als ein echtes Hochamt im Jahreskalender. Wie immer werden "gefühlte 10.000" am längsten Stammtisch Platz nehmen. In Wirklichkeit sind es aber deutlich weniger Besucher, schon weil die Auflagen der Feuerwehr nur rund 4.000 Personen in der Halle zulassen. Hauptredner ist wie seit Jahren Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder.

GRÜNE in Landshut

Für Bayerns Grüne läuft es seit Jahren nicht mehr rund. Der Partei bläst auch im Freistaat heftiger Gegenwind entgegen, gleichwohl wollen die Grünen bei der Wahl ihr Rekordergebnis von 2020 verteidigen. Hinter der CSU landeten sie damals auf dem zweiten Platz. Beim Aschermittwoch setzt die Partei auf ihre Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze und Bundestagsfraktionschefin Katharina Dröge.

FREIE WÄHLER in Deggendorf

Für Hubert Aiwangers Freie Wähler ist die Kommunalwahl von ganz besonderer Bedeutung. Die Partei beruft sich gerne auf ihre kommunalen Wurzeln. Neben Aiwanger stehen auch zwei Redner auf dem Programm, die den Aschermittwoch bisher nur als Zuhörer kennen: Florian Wiedemann, Landrat des Landkreises Bayreuth, und Digitalminister Fabian Mehring.

AFD in Osterhofen

Die AfD hofft bei der Kommunalwahl auf eine deutliche Aufstockung ihrer Mandatsträger in Städten und Gemeinden. Beim Aschermittwoch bietet die Partei eine Fülle von Rednern auf - Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner, Landeschef Stephan Protschka und Vize-Bundestagsfraktionschef Markus Frohnmaier werden erwartet.

SPD in Vilshofen an der Donau

Mit Vizekanzler und Parteichef Lars Klingbeil kann die SPD neben Bayern-SPD-Chefin Ronja Endres bei ihrem Aschermittwoch definitiv ein bundespolitisches Schwergewicht aufbieten. Die Sozialdemokraten leiden in Bayern aber schon lange unter einer sinkenden Zustimmung - die anstehende Kommunalwahl hat daher für die Genossen eine essenzielle Bedeutung: Sie muss ihre kommunalen Mehrheiten verteidigen, ansonsten droht die politische Bedeutungslosigkeit.

Linke, BSW, FDP und ÖDP

Wegen des Landtagswahlkampfs in Baden-Württemberg hat die Linke ihre Veranstaltung kurzerhand nach Stuttgart verlegt - ein Novum in der langen Geschichte des Aschermittwochs. Das BSW erwartet die Bundesvorsitzenden Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali in Tiefenbach, die FDP begrüßt Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki in Dingolfing und bei der ÖDP stehen in Passau Reden der Landesvorsitzenden Agnes Becker und Tobias Ruff auf der Agenda.