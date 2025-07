ZDF-Talkshow "Maybrit Illner": Thema und Gäste am Donnerstag

In der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" begrüßt die Moderatorin am Donnerstag unter anderem Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU). Das ist das Thema in der letzten Sendung vor der Sommerpause.

(jom/spot) | 24. Juli 2025 - 11:01 Uhr

Maybrit Illner diskutiert donnerstags in ihrer ZDF-Talkshow mit prominenten Gästen. © ZDF/Christian Schoppe

Audio von Carbonatix

Die nächste Ausgabe der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" findet am Donnerstag, dem 24.07.2025, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Danach geht sie bis 11. September in die Sommerpause. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung. Um welches Thema geht es in der ZDF-Talkshow "Maybrit Illner"? Das Thema der Sendung lautet: "Streit statt Aufbruch - bekommt Schwarz-Rot die Kurve?" In der letzten Sendung vor der Sommerpause widmet sich Maybrit Illner der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wie belastbar ist das schwarz-rote Regierungsbündnis? Und gelingt es der Koalition, die deutsche Wirtschaft aus der Rezession zu führen? Mit dem Versprechen von politischem Neuanfang und wirtschaftlichem Aufbruch war die Regierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz angetreten. Bis zum Sommer sollte spürbar sein, dass sich das Land auf dem Weg der Besserung befindet. Nun ist der Sommer da - doch von einem Stimmungs- oder Wirtschaftswandel ist wenig zu merken. Zwar wurden einige Gesetzesvorhaben angestoßen, doch die wirtschaftliche Erholung bleibt aus. Einerseits bremsen internationale Unsicherheiten, wie mögliche neue Strafzölle von Donald Trump, die Entwicklung. Andererseits sorgen innenpolitische Konflikte - etwa um die Stromsteuersenkung oder die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts - für Zweifel an der Handlungsfähigkeit der Koalition. Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung? Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU)

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

Wirtschaftsweise Monika Schnitzer

Journalist Robin Alexander Die ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" Die wöchentliche politische Talkshow "Maybrit Illner" wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmäßig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern​. Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das "TV-Duell der Opposition" oder "illner intensiv", die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten​. Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de