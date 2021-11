"TV total": Starke Einschaltquoten für Comeback-Show

"TV total" ist zurück – und so böse wie zu den Anfängen 1999. Mit neuem Moderator konnte ProSieben starke Quoten am Mittwoch in der Primetime einfahren. Sebastian Pufpaff als Host und Stefan Raab als Produzent überzeugten die Zuschauer. In der Zielgruppe konnte man einen Marktanteil von über 27 Prozent holen.

11. November 2021 - 09:46 Uhr | AZ