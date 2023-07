TV-Tipps am Samstag

In "München Mord - Die Unterirdischen" (ZDF) geht es für die Ermittler in den Untergrund. Florian Silbereisen präsentiert sein "Schlagerbooom Open Air" (Das Erste). In "Das A-Team - Der Film" (VOX) gibt es reichlich Action.

01. Juli 2023 - 06:01 Uhr | (hub/spot)

"München Mord - Die Unterirdischen": Schaller (Alexander Held), Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) und Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier) stehen zusammen vor dem Ausgang eines Clubs. © ZDF/Jürgen Olczyk