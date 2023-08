"The Crown"-Macher: Prinzessin Dianas Tod wurde "behutsam" umgesetzt

Wie detailliert wird Prinzessin Dianas tragischer Autounfall in der finalen "The Crown"-Staffel zu sehen sein? Die Macher der Netflix-Serie betonen, mit einer "enormen Sensibilität" an die Szenen herangegangen zu sein.

25. August 2023 - 15:01 Uhr | (obr/spot)

Elizabeth Debicki wird auch in der finalen Staffel wieder als Prinzessin Diana zu sehen sein. © imago/Everett Collection