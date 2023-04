"The Crown": Kein Comeback für Gillian Anderson als Margaret Thatcher?

"The Crown" soll in der sechsten und letzten Staffel auf eine Rolle verzichten müssen: Gillian Anderson wird offenbar nicht als Margaret Thatcher zurückkehren. Die Macher der Netflix-Serie sollen deshalb am Drehbuch geschraubt haben.

Die sechste Staffel "The Crown" soll um einen Star im Cast ärmer sein: Gillian Anderson (54) wird nicht als Ex-Premierministerin Margaret Thatcher (1925-2013) in die Netflix-Serie zurückkehren. Anderson, die die Rolle in der vierten Staffel verkörperte und dafür jeweils einen Golden Globe sowie einen Emmy erhielt, soll aufgrund von Terminproblemen abgesagt haben.

Wie "The Sun" berichtet, sollte sie in einer kommenden Episode auftauchen, die den goldenen Hochzeitstag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) und Prinz Philip (1921-2021) behandelt. Das ursprüngliche Drehbuch sah in der Geschichte ein Abendessen der beiden aus dem Jahr 1997 vor, an dem auch Thatcher teilnahm. Nun soll ein anderes Dinner im Bild zu sehen sein, zu dem Thatcher nicht eingeladen war und Andersons Rolle damit nicht benötigt wird.

"Weiterer Schlag für die Produzenten"

"Gillians Darstellung von Thatcher wurde von der Kritik weltweit hoch gelobt und sie war eine große Bereicherung für 'The Crown'", wird eine Quelle in dem Bericht zitiert. Die Absage sei "ein weiterer Schlag für die Produzenten in einer bereits ziemlich zähen Produktion" gewesen. Netflix und Anderson selbst haben sich noch nicht dazu geäußert.

Fans der Serie können sich aber auf andere Rückkehrer freuen: Elizabeth Debicki (32) wird in der sechsten Staffel wieder in ihre Rolle als Diana schlüpfen. Schon in Staffel fünf war sie als Mutter von Prinz William und Prinz Harry zu sehen. Auch Dominic West (53) wird als Prinz Charles zurückkehren. Imelda Staunton (67) wird erneut zu Queen Elizabeth II., Lesley Manville (67) spielt einmal mehr Prinzessin Margaret und Jonathan Pryce (75) wird wieder als Prinz Philip in Staffel sechs mitwirken. Auch auf Olivia Williams (54) in der Rolle der Camilla Parker Bowles, Khalid Abdalla (41) als Dodi Al-Fayed, Salim Daw (72) als Mohamed Al-Fayed und Bertie Carvel (45) als Premierminister Tony Blair dürfen sich die Fans freuen.

Die preisgekrönte Produktion muss immer wieder viel Kritik einstecken. Zum Start der fünften Staffel kam es zu einer Kontroverse, als prominente Persönlichkeiten die Darstellung der Charaktere kritisierten und einen Hinweis für die Zuschauer forderten, dass es sich um eine fiktive Serie handelt. In der sechsten Staffel wird der tödliche Autounfall von Prinzessin Diana (1961-1997) zum Thema. Erste Bilder vom Set sorgten erneut für kritische Stimmen, die ein zu detailreiches Zeigen der Todesumstände befürchten.

Ein Startdatum für die finalen Folgen der Serie steht noch nicht fest. Möglicherweise erscheint die sechste Staffel Ende 2023 auf Netflix.