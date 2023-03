König Charles III.: ZDF überträgt live seine Rede im Bundestag

Am kommenden Donnerstag hält König Charles III. seine erste Rede im Deutschen Bundestag als britischer Monarch. Das ZDF kündigte nun an, seinen Auftritt live im TV auszustrahlen.

König Charles III. (74) wird am Mittwoch, 29. März, zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als britischer Monarch in Deutschland erwartet. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs wird der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth (1926-2022) dann auch eine Rede im Deutschen Bundestag in Berlin halten. Wie das ZDF mitteilt, wird dieser Auftritt live im "ZDF spezial: König Charles III. in Deutschland - Rede im Bundestag" übertragen. Die Sendung wird am Donnerstag, den 30. März von 10:30 Uhr bis 12:35 Uhr ausgestrahlt.

Vor seiner Rede werden Charles und seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla (75), im Bundestag von Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) und der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (44, SPD), begrüßt. Moderiert wird das "ZDF spezial" von Christina von Ungern-Sternberg (44) live aus dem Reichstagsgebäude. Der Besuch, noch vor der eigentlichen Krönung am 6. Mai 2023, wird von Adelsexperten als Ausdruck der besonderen freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland gewertet.

Wird König Charles III. seine Rede im Deutschen Bundestag erneut auf Deutsch halten?

Charles war als Thronfolger und Prinz von Wales viele Male als Repräsentant der britischen Krone in Deutschland. Zuletzt hielt er am Volkstrauertag im November 2020 eine Rede im Deutschen Bundestag - damals sogar in fließendem Deutsch. Wie schon sein verstorbener Vater Prinz Philip (1921-2021) beherrscht er die deutsche Sprache nahezu fehlerfrei. Charles und Philip entstammen der hessischen Adelsfamilie von Battenberg. Daher auch der offizielle Nachnahme der britischen Königsfamilie Mountbatten-Windsor: Aus Battenberg wurde kurzerhand die bis heute gebräuchliche, übersetzte Form Mountbatten.

Ob König Charles III. seine Rede am kommenden Donnerstag erneut in deutscher Sprache halten wird, ist bislang noch nicht bekannt.