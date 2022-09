Karl-Theodor zu Guttenberg statt Günther Jauch: RTL ersetzt Moderator durch Ex-Politiker

Diese Personalie dürfte einige TV-Zuschauer verwundern. Karl-Theodor zu Guttenberg ersetzt Günther Jauch in einer beliebten RTL-Sendung. Für welches Format wird der ehemalige Politiker statt des Moderators vor der Kamera stehen?

Karl-Theodor zu Guttenberg wird Moderator bei RTL. Der ehemalige Verteidigungsminister tritt die Nachfolge von Günther Jauch an. Fans müssen sich jetzt aber keine Sorgen machen, dass zu Guttenberg künftig "Wer wird Millionär?" moderiert. Er wird für den alljährlichen Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" vor der Kamera stehen.

Karl-Theodor zu Guttenberg und Thomas Gottschalk beerben Günther Jauch

Bereits vergangenes Jahr hatte sich Günther Jauch von dem Erfolgsformat verabschiedet. Wie RTL jetzt via Twitter bestätigt, wird 2022 Karl-Theodor zu Guttenberg die Sendung moderieren. Aber er wird dabei nicht alleine sein. TV-Kollege und Showmaster-Legende Thomas Gottschalk wird ihm zur Seite stehen. "Gemeinsam treten sie die Nachfolge von Günther Jauch an", erklärt der Sender in einer Mitteilung.

Wie sich zu Guttenberg bei "Menschen, Bilder, Emotionen" schlagen wird, bleibt abzuwarten. Für den 50-Jährigen ist es allerdings nicht der erste TV-Job. Für RTL+ entstehen gerade zwei Docutainment-Sendungen. Das erste Format, welches sich mit der Machtpolitik Wladimir Putins auseinandersetzt, wird im November auf dem Streaming-Portal ausgestrahlt.