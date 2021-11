Kandidaten für dritte Staffel "LOL: Last One Laughing": Diese Promis sind dabei

Mit "LOL: Last One Laughing" hat Amazon Prime einen Riesenhit gelandet. Die dritte Staffel soll bereits fertig gedreht sein. Jetzt wurde enthüllt, welche Promis sich in die Show von Michael "Bully" Herbig trauen. Wer ist als Kandidat dabei?

23. November 2021 - 10:53 Uhr | Sven Geißelhardt