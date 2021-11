Wau! Bayerns berühmtester TV-Hund Henry hat seine Erlebnisse zu Papier gebracht

Nach mehr als 2.500 Sendungen von "Wir in Bayern" (BR) hat sich Labrador Henry in den Ruhestand verabschiedet. Nun sind seine "Memoiren" erschienen.

Spannende Lektüre: Henry liest in seinem Buch.

Elfeinhalb Jahre war er der heimliche Star der täglichen BR-Sendung "Wir in Bayern": Labrador Henry wurde zu Bayerns buntestem TV-Hund, war in über 2.500 Sendungen live dabei und verabschiedete sich im April in den Ruhestand. Doch nur im Körbchen herumzuliegen, war nicht sein Ding.

Wuffiger Publikumsliebling

Der wuffige Publikumsliebling hat seine Memoiren geschrieben (die Pfote führte ihm Frauchen Margaretha Stephan): "Henry! Mein Leben als Fernsehstar" (206 Seiten; Taschenbuch: 16,90 Euro) gibt's ab sofort überall im Handel.

Erste Begegnung mit Frauchen: Henry und Margaretha Stephan. © privat

In dem reich bebilderten Werk beschreibt Henry seine wilde Zeit vor und hinter der Kamera, seine vielen Promi-Erlebnisse mit Jutta Speidel, Götz Otto, Elmar Wepper und Marianne Koch. Es geht aber auch um das Wesen des Labradors und die (manchmal vergeblichen) Bemühungen, einen Hund zu erziehen.

Kurzum: einfach wau.