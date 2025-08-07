"HeidiFest" in München: Singen Lucas Cordalis und Heidi Klum im Duett?

Treten Lucas Cordalis und Heidi Klum beim großen "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus gemeinsam auf? "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen der großen Hits aus dem Hause Cordalis gemeinsam singen werden", verrät der Sänger im Interview.

"Ich bin sehr glücklich und stolz, von Heidi Klum zu ihrem großen Fest in München eingeladen worden zu sein", schwärmt Lucas Cordalis (58) im Interview mit spot on news. Der Sänger wird am 18. September beim sogenannten "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus auftreten - gemeinsam mit zahlreichen weiteren Stars wie Jürgen Drews, Ross Antony, Michelle oder Marianne und Michael.

"Wie man Heidi kennt, hat sie immer einen sehr genauen Plan von dem, was sie sich für ihre Feste vorstellt. Und ich glaube darauf basierend hat sie auch sehr genau ausgewählt, wer als Gast zu ihrem 'HeidiFest' eingeladen wird", ist sich der 58-Jährige sicher. Kennengelernt habe er die "GNTM"-Chefin bisher zwar noch nicht. "Aber ich habe sie natürlich immer aus der Distanz bewundert und verehrt."

Singen Lucas Cordalis und Heidi Klum gemeinsam "Anita"?

Was genau dürfen die Fans beim "HeidiFest" von ihm erwarten? "Natürlich hat mein Auftritt mit Musik zu tun", verrät Cordalis. "Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir einen der großen Hits aus dem Hause Cordalis gemeinsam singen werden. Auch wenn das noch ziemlich surreal klingt - es würde mich sehr freuen."

Ob ihn seine Ehefrau Daniela Katzenberger (38) zum Event begleiten wird, steht noch nicht fest. "Unsere Tochter Sophia geht in die Schule, deshalb weiß ich noch nicht genau, ob es klappt." Für ihre gemeinsame Doku-Soap wird beim "HeidiFest" jedoch nicht gedreht: "Wir konzentrieren uns ganz auf die Veranstaltung und wollen einfach einen großartigen Abend im Hofbräuhaus verbringen."

Ein weiteres Ziel der Familie steht allerdings schon fest: "Daniela, Sophia und ich haben uns fest vorgenommen, dieses Jahr das Oktoberfest zu besuchen. Es ist eine großartige Tradition - und meine beiden Ladys sehen im Dirndl einfach zuckersüß aus", verrät Cordalis.

Heidi Klum lädt zur "ultimativen Pre-Wiesn-Party"

Das "HeidiFest" findet nur zwei Tage vor dem offiziellen Oktoberfest-Start statt. Gemeinsam mit ihrer Familie, geladenen Gästen und einem Staraufgebot möchte Heidi Klum das Münchner Brauhaus zur "ultimativen Pre-Wiesn-Party" machen, wie es in der Vorankündigung heißt.

"Ich freue mich jetzt schon darauf, die Lieder mit meiner Familie, Freunden und den Gästen lauthals mitzusingen", so Klum. Die Veranstaltung wird am Donnerstag, 18. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben und bei Joyn übertragen.