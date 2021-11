Freundin Karina schwärmt von Thomas Gottschalk: "Dafür liebe ich ihn"

Mit der Rückkehr von "Wetten, dass..?" zog Thomas Gottschalk 14 Millionen Zuschauer an. Laut seiner Freundin Karina Mroß schaltete er am Morgen danach aber sofort wieder in den privaten Modus um. "Ich bin so stolz auf ihn, dass er so ist. Dafür liebe ich ihn", schwärmt sie.

09. November 2021 - 09:00 Uhr | (smi/spot)

Thomas Gottschalk und Karina Mroß bestätigten ihre Beziehung Anfang 2019. © imago images/STAR-MEDIA

Fast 14 Millionen Zuschauer, dazu "400 Handy-SMS und 100 Anrufe von Kollegen", wie Thomas Gottschalk (71) : Die Rückkehr von "Wetten, dass..?" (ZDF) war ein voller Erfolg. Der Moderator bleibt nach dem Auftritt in Nürnberg aber trotzdem auf dem Boden, wie seine Freundin Karina Mroß (59) der Boulevardzeitung sagte. "Trotz dieses Erfolgs hat Thomas keinen Höhenflug. Er ist zufrieden mit sich und freut sich, dass er sein Publikum glücklich machen konnte." Danach schaltete er offenbar sofort auf die Zukunft um: "Nach dem Frühstück ging er unseren Reiseplan für Amerika durch", so Mroß. Und Gottschalks Lebensgefährtin schwärmte weiter: "Für mich ist Thomas eine Art Avatar. Eine Persönlichkeit mit Herz, Charme und Witz und Deutschlands größter Moderator. Sobald wir im Hotel sind, legt er den Schalter um und ist sofort wieder mein Thomas. Ich bin so stolz auf ihn, dass er so ist. Dafür liebe ich ihn", sagte sie. Neue Frisur nach "Wetten, dass..?" Am Morgen nach der Show ließ sich Thomas Gottschalk erstmal die Haare schneiden. Karina Mroß dazu: "Mir gefällt er mit den kurzen Haaren super. Er sieht süß und jung aus." Thomas Gottschalk und Karina Mroß bestätigten ihre Beziehung Anfang 2019. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de