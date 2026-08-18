ARD-Talkshow "Maischberger": Die Gäste und Themen am Dienstag

In der ARD-Talkshow "Maischberger" begrüßt Moderatorin Sandra Maischberger am Dienstag unter anderem Nathanael Liminski, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales. Das sind die Themen.

Die nächste Ausgabe der ARD-Talkshow "Maischberger" wird am Dienstag, dem 18. August, ab 22:50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Das sind die Gäste und Thema der kommenden Sendung.

Um welche Themen geht es in der ARD-Talkshow "Maischberger" am Dienstag?

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und Diskussion um Brandmauer - Zu diesem Thema stellen sich Nathanael Liminski, NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Chef der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei von der CDU und der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag, Bernd Baumann, den Fragen von Sandra Maischberger.

Hybride Kriegsführung und Außenpolitik unter Präsident Trump - Darüber spricht im Studio der langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.

Welche Gäste diskutieren bei Sandra Maischberger in der Sendung?

Nathanael Liminski, CDU (NRW-Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales)

Bernd Baumann, AfD (Parlamentarischer Geschäftsführer)

Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte)

Es kommentieren:

Anja Kohl (ARD-Moderatorin und Wirtschaftsexpertin)

Victoria Reichelt (ZDF)

Christoph von Marschall (Tagesspiegel)

Die ARD-Talkshow "Maischberger"

Die Talkshow "Maischberger" läuft zwei- bis dreimal in der Woche, meist dienstags und mittwochs sowie an ausgewählten Terminen auch montags, im Ersten. Produziert wird das Live-Format im Fernsehstudio in Berlin-Adlershof und in den WDR-Studios Köln. Seit der ersten Ausgabe am 2. September 2003 führt die renommierte Münchner Journalistin Sandra Maischberger (geb. 1966) durch die Sendung. Inhaltlich geht es um aktuelle und kontroverse politische und gesellschaftliche Diskussionen und Themen. In jeder Ausgabe gibt es zwei Hauptthemenbereiche sowie mehrere Kommentare.

In "Maischberger" kommen Politiker, Experten, Medienleute, Künstler und andere Meinungsführer zusammen, um in einer intensiven Diskussionsrunde ihre Standpunkte zu vertreten und gemeinsam darüber zu debattieren. Die Themenpalette ist breit gefächert und spiegelt die Vielfalt der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen wider, mit denen Deutschland und die Welt konfrontiert sind.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Sender zur Verfügung.