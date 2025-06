"ARD-Sommerinterviews" mit Merz und Co: Das sind die Sendetermine

Die Sendetermine für die traditionellen Sommerinterviews der ARD stehen fest. Die Parteivorsitzenden der großen Parteien stellen sich den Fragen der Journalisten. Den Anfang macht standesgemäß Bundeskanzler Friedrich Merz. Der Abgesandte einer Partei steht noch nicht fest.

Kaum im Amt geht es für die neue Bundesregierung nach ihrer Vereidigung am 6. Mai 2025 direkt in die erste parlamentarische Sommerpause. Diese findet traditionell in den Monaten Juli und August statt. Die ARD nutzt die sitzungsfreie Zeit jedes Jahr für ihre großen Sommerinterviews, die auf dem Sendeplatz vom "Bericht aus Berlin" im Ersten ausgestrahlt werden. Immer sonntags um 18:00 Uhr stellen sich dann die Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien den Fragen der Journalistinnen und Journalisten.

Los geht es diesen Sommer am 13. Juli. Damit ist die ARD später dran als zuletzt. Im vergangenen Jahr starteten die Interviews schon am 23. Juni. 2024 war es am 2. Juli so weit.

Den Auftakt macht wie jedes Jahr der Bundeskanzler. Friedrich Merz (69, CDU) stellt sich also am 13. Juli den Fragen von Markus Preiß (47).

Am 20. Juli folgt die AfD-Chefin Alice Weidel (46). Moderator ist wieder Markus Preiß.

Die Grünen werden von Felix Banaszak (35) vertreten. Der Bundesvorsitzende steht am 3. August Matthias Deiß (47) Rede und Antwort.

SPD wählt noch Vorsitz - Vertreter für Sommerinterview noch unbekannt

Am 10. August ist die SPD an die Reihe. Wer die Sozialdemokraten im Gespräch mit Matthias Deiß vertreten wird, ist noch nicht bekannt. Die SPD wählt ihren neuen Vorsitz erst Ende Juni auf ihrem Parteitag.

Die Linke schickt am 17. August Jan van Aken ins Gespräch mit Anna Engelke (56). Der 64-Jährige führt die Linke gemeinsam mit Ines Schwerdtner (35).

Der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder (58) schließt am 24. August mit Anna Engelke die Reihe der Sommerinterviews.