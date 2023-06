60 Jahre "aktuelles Sportstudio": Franz Beckerbauer war 56 Mal zu Gast

Auch "das aktuelle Sportstudio" feiert zusammen mit dem Sender ZDF sein 60-jähriges Jubiläum. Der ehemalige Fußball-Star Franz Beckerbauer war am häufigsten zu Gast. Weitere Zahlen und Fakten zum Staunen.

Im Anschluss an die Übertragung des DFB-Pokalfinalspiels (ab 19:25 Uhr) zeigt das ZDF am heutigen Samstag (3. Juni) ab 22:45 Uhr die Jubiläumssendung "das aktuelle sportstudio 60 Jahre Storys, Stars und Sternstunden". Die erste Sendung flimmerte am 23. August 1963 pünktlich zum Start der damals neuen Fußball-Bundesliga über die Bildschirme. Hier ein paar spannende Zahlen und Fakten über dieses Stück Fernsehgeschichte, das auf dem Mainzer Lerchenberg seinen Anfang nahm.

Die Moderatorinnen und Moderatoren

Aktuell führen diese Moderatorinnen und Moderatoren durch das "Sportstudio": Katrin Müller-Hohenstein seit 2006, Sven Voss, seit 2011 und Jochen Breyer seit 2013.

Von den ehemaligen Moderatorinnen und Moderatoren brachten es diese auf die meisten Sendungen: Dieter Kürten führte von 1967 bis 2000 durch 375 Sendungen. Michael Steinbrecher moderierte von 1992 bis 2013 ganze 320 Sendungen und Harry Valérien von 1963 bis 1988 immerhin 283 Sendungen.

Der erste Moderator war von 1963 bis 1964 Heribert Meisel. Die bekanntesten Ex-Moderatoren sind Wolf-Dieter Poschmann, Wim Thoelke, Günther Jauch, Johannes B. Kerner, Rudi Cerne und Dunja Hayali, die erst im Mai ihren Hut nahm. Ebenfalls prominent waren einige Gastmoderatoren, die im Laufe der langen "sportstudio"-Geschichte durch die Sendung führten, als da wären Dieter-Thomas Heck und Frank Elstner.

Die Rekordgäste

"Interessante Gäste aus der Welt des Sports, der Unterhaltung und der Politik sind fester Bestandteil des Sendungskonzepts. Die Gästeliste liest sich wie das 'Who-is-Who' des internationalen Sports", schrämt das ZDF über seine Sportsendung. Legenden wie Muhammad Ali, Pelé, Roger Federer, Emil Zátopek oder Max Schmeling seien ebenso vor Ort wie aktuellen Stars aus der Fußball-Bundesliga sowie Top-Ath­leten aus anderen Disziplinen.

Am häufigsten war Franz Beckenbauer zu Gast. Den ersten von 56 Auftritten im "sportstudio" absolvierte er am 11. September 1965, seinem 20. Geburtstag. Die Liste der häufigsten Gäste nach Beckenbauer sieht indes wie folgt aus: Rudi Völler (40 Mal), Felix Magath (35 Mal), Otto Rehhagel (35 Mal), Erich Ribbeck (30 Mal), Uli Hoeneß (27 Mal), Jürgen Klinsmann (26 Mal), Christoph Daum (25 Mal), Ottmar Hitzfeld (22 Mal), Matthias Sammer (21 Mal) und Jupp Heynckes (20 Mal).

Gern gesehene Gäste waren auch internationale Künstler, Politiker und bedeutende Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise dem Sport verpflichtet fühlen wie Königin Silvia von Schweden, König Harald von Norwegen, Hollywoodstar Sylvester Stallone, der frühere Bundeskanzler Willy Brandt, Schauspieler Heinz Rühmann, Topmodel Cindy Crawford, Publizistin Alice Schwarzer, Fußballfan Elton John, Rockstar Gianna Nannini oder Schlagersänger Costa Cordalis, der als Skilangläufer für das griechische Olympiateam starten wollte.

Markenzeichen Torwand

Die Torwand, auf die die Studiogäste am Ende der Sendung mit einem Fußball schießen, ist eines der Markenzeichen des "sportstudios". Der Herausforderung, im Abstand von sieben Metern auf die 2,70 Meter breite und 1,83 Meter hohe Wand mit zwei 55 Zentimeter großen Löchern zu schießen, stellten sich vor allem auch viele Fußballer. "Fußballgrößen wie Pelé, Marco van Basten und Eusébio konnten da­gegen ihre fußballerische Extraklasse an der Torwand nicht unter Be­weis stellen - Ergebnis: null Treffer", heißt es vom Sender.

Doch es gab auch viele, die trafen. Die Liste der besten Torwandschützen mit je fünf Treffern teilen sich laut Sender bis dato: Günter Netzer, Rudi Völler, Günter Hermann, Reinhard Saftig, Matthias Becker, Rolf Fringer, Frank Pagelsdorf und Frank Rost. Zuletzt gelang dies 2019 Ex-Nationalspielerin Inka Grings.

Das ZDF erinnert zudem an eine Reihe außergewöhnlicher Treffer, darunter diese: Comedy-Star Mike Krüger erzielte 1984 vier Treffer. Franz Beckenbauer, damals Trainer des FC Bayern München, gelangen bei seinem Besuch im "sportstudio" 1994 zwei Treffer. Bei einem davon lag der Ball auf einem Weißbierglas. Tennistrainer Niki Pilic traf 1994 sechsmal mit Tennisbällen. Patrick Dempsey, Schauspieler und Automobilsportler, probierte es 2014 ab dem zweiten Versuch barfuß.