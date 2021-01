Türkgücü München dünnt Kader aus: Boere wechselt nach Meppen

Der erste Spieler, der dem erzwungenen Türkgücü-Sparkurs zum Opfer fällt, heißt Tom Boere. Er wechselt nach Meppen.

München - Nach dem überraschenden Rückzug von Mäzen und Präsident Hasan Kivran bei Türkgücü München muss der Drittliga-Aufsteiger massiv seine Kosten senken.

Und das geht natürlich am effektivsten, indem man den immens aufgeblähten Kader (35 Spieler!) ausdünnt. Wie viele Spieler bis zum Ende dieser Transferperiode am 31. Januar wirklich den Verein verlassen müssen, ist noch unklar. Sicher ist dagegen: Der Erste ist schon weg.

Boere: Zwei Tore und eine Vorlage für Türkgücü

Noch vor dem Re-Start am Montag gegen Dynamo Dresden (19 Uhr) hat Tom Boere Türkgücü verlassen. Neuer Arbeitgeber des 28-jährigen Angreifers ist Drittliga-Schlusslicht SV Meppen.

Der bullige Stürmer kam erst im vergangenen Sommer vom KFC Uerdingen nach München. In seiner Zeit bei Türkgücü erzielte der Holländer zwei Treffer und steuerte eine Vorlage in neun Partien bei. "Wir haben uns sehr intensiv um Tom Boere bemüht, weil wir von seiner Qualität überzeugt sind. Er hat in vielen Spielen bewiesen, welche Torgefahr von ihm ausgeht", erklärte SVM-Trainer Torsten Frings.