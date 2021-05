Zur Unterstützung: TSV 1860-Fans wollen Autobahnbrücken besetzen

In Fangruppen wird ein Aufruf geteilt, alle Brücken entlang des Weges nach Ingolstadt zu besetzen, um die Mannschaft auf dem Weg zum Finale der Saison zu unterstützen.

Die Fans unterstützen die Manschaft des TSV 1860 München auch am letzten Spieltag.

München - Wie ernst gemeint der Aufruf ist, ist allerdings unklar. Denn aufgerufen wird für Samstag, also den Spieltag. Die Mannschaft des TSV 1860 München fährt allerdings wohl bereits am Freitag nach Ingolstadt, um sich vor Ort auf das Spiel vorzubereiten.

Die Initiatoren des Aufrufs wollen, dass entlang der A9 alle Autobahnbrücken mit Löwenfans besetzt werden, "um unseren Löwen den letzten Motivationsscchub zu geben". Ins Stadion dürfen ja aufgrund der Corona-Pandemie keine Fans.

Showdown gegen Ingolstadt am Samstag

Am Samstag steht in der Dritten Liga der letzte Spieltag an. Für den TSV 1860 München geht es gegen den FC Ingolstadt.

Gewinnen die Löwen, erobern sie von den Ingolstädtern den Relegationsplatz drei - und würden dann um den Aufstieg in die zweite Bundesliga kämpfen können.