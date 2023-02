Zum Siegen verdammt! Das Programm spielt dem TSV 1860 in die Karten

Auch unter Interimstrainer und Sportchef Günther Gorenzel finden die Löwen bisher nicht zurück in die Erfolgsspur. Doch die Gegner in den kommenden Wochen machen Hoffnung. Denn es geht ausschließlich gegen Teams, die in der Tabelle hinter den Sechzgern stehen.

14. Februar 2023 - 14:08 Uhr | Kilian Kreitmair

Durften in der Hinrunde gegen den Hallescher FC jubeln: Die Löwen-Profis um Yannick Deichmann. © IMAGO/Frank Hoermann