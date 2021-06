Zeichen verdichten sich: 1860-Defensivspieler Quirin Moll kurz vor Vertragsverlängerung

Die nächste Vertragsverlängerung beim TSV 1860 steht wohl bevor. Quirin Moll postete am Dienstag ein vielsagendes Bild in den sozialen Netzwerken.

München – Am Dienstag gab der TSV 1860 die Vertragsverlängerung mit Keanu Staude bekannt. Folgt bald die nächste Vollzugsmeldung?

Quirin Moll postete am Dienstagnachmittag kommentarlos ein Bild eines Löwen in seiner Instagram-Story und deutete damit wohl ebenfalls die Ausweitung seines Kontrakts an. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft am 30.Juni 2021 aus.

Bleibt Quirin Moll weiterhin ein Löwe? © instagram/quirinmoll

Köllner wirbt für Moll-Verbleib bei 1860

Schon seit Wochen hat Moll ein Vertragsangebot vorliegen, bislang konnten die Sechzger und der Defensivspieler noch keine Einigkeit erzielen – zumindest noch nicht offiziell. Löwen-Trainer Michael Köllner möchte den 30-jährigen Routinier auf jeden Fall im Team behalten. "Da schauen wir schon, dass Quirin nächste Saison auch an der Grünwalder Straße spielen wird", meinte der Oberpfälzer zuletzt nach dem verpassten Aufstieg.

In der Hinrunde der abgelaufenen Saison zählte der gebürtige Dachauer zu den Stützen in Sechzigs Team. Nach 19 Einsätzen, zwei Toren und drei Assists verpasste er aber aufgrund einer schweren Knieverletzung fast die komplette Rückrunde. Beim abschließenden Saisonspiel gegen den FC Ingolstadt stand Moll erstmals wieder im Kader und scheint somit rechtzeitig fit geworden zu sein für ein weiteres Kapitel bei den Löwen.