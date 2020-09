Würzburg ebnet TSV 1860 den Weg in den DFB-Pokal

Der TSV 1860 steht in der ersten Runde des DFB-Pokals und darf sich über das Duell mit Bundesligist Eintracht Frankfurt freuen. Die Würzburger Kickers gewannen am Dienstagabend das Toto-Pokal-Halbfinale bei Viktoria Aschaffenburg mit 5:1 und machten den Löwen so den Weg frei.

01. September 2020 - 19:29 Uhr | AZ

Klarer Sieg in Aschaffenburg: Spieler der Würzburger Kickers feiern das Tor zum 2:0 durch Luca Pfeiffer. © imago images/Frank Scheuring