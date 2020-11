Wird Marius Willsch rechtzeitig fit? Entscheidung fällt noch heute

Marius Willsch stand dem TSV 1860 zuletzt verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Auch ein Einsatz gegen den KFC Uerdingen ist weiter ungewiss.

Marius Willsch könnte gegen Uerdingen wieder in den Kader des TSV 1860 zurückkehren.

München - Die vergangenen beiden Ligaspiele verpasste Marius Willsch aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Ob er nun am Samstag im Heimspiel gegen den KFC Uerdingen (14 Uhr, Magenta Sport, BR und im ) wieder in den Kader der Sechzger zurückkehrt, ließ Trainer Michael Köllner am Freitag noch offen.

"Er ist seit zwei Tagen wieder im Training. Am Mittwoch ist er vorsichtig eingestiegen, gestern hat er voll mitgemacht", sagte der Löwen-Coach auf der Pressekonferenz. "Er wird auch heute mitmachen und nach dem Training entscheiden wir, ob er spielen kann."

Keine Startelf-Garantie für Marius Willsch

Auch eine Garantie für die Startelf bekommt der Rechtsverteidiger nicht von seinem Trainer: "Nur weil er Marius Willsch heißt, heißt das nicht, dass er sich ein Startelf-Leiberl überzieht", erklärte Köllner und mahnte in der Englischen Woche "keine wilden Dinge" zu veranstalten. "Wir müssen punkten in den nächsten Spielen und brauchen Personal, das uns garantiert, dass wir sofort im Spiel sind."

Sollte es für Willsch erneut nicht reichen, wäre Daniel Wein wohl die erste Option auf der rechten Abwehrseite. Am Mittwoch setzte dieser noch im Training aus, laut Köllner allerdings nur eine Vorsichtmaßnahme wegen seines Knies. "Er war gestern schon wieder voll im Training", sagte der Löwen-Trainer