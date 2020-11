Liveticker: TSV 1860 gegen KFC Uerdingen

Bleibt der TSV 1860 in der Spitzengruppe der 3. Liga dabei? Mit 17 Zählern belegen die torhungrigen Löwen aktuell nach zehn Spieltagen Tabellenplatz zwei - am vergangenen Sonntag setzte es nach enttäuschender Leistung allerdings eine 1:2-Niederlage bei Aufstiegs-Favorit Dynamo Dresden. Eine erneute Niederlage würde die Löwen angesichts des engen Tabellenstands in der Dritten Liga womöglich weit zurückwerfen. Am kommenden Samstag will sich Sechzig deshalb mit einem Sieg über den KFC Uerdingen weiterhin oben festbeißen. Anwesend sein wird auch Ex-Löwe Adriano Grimaldi, der in der Hinrunde der Saison 2018/19 selbst für 1860 auf Torejagd ging. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!