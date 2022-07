"Werde dem Spiel jedenfalls fernbleiben":1860-Präsdident Reisinger mit massiver Kritik an Newcastle-Test

Nach den Anhängern des TSV 1860 hat nun auch Robert Reisinger den vereinbarten Test gegen Newcastle United kritisiert. Der Löwen-Präsident wird die Liga-Generalprobe boykottieren.

München - Der Test des TSV 1860 am 15. Juli (14.30 Uhr im AZ-Liveticker) gegen Newcastle United sorgt weiter für Diskussionen –nun auch in der Führungsetage des TSV 1860.

"Gegen Newcastle spielt man nicht freiwillig. In Saudi-Arabien werden Menschenrechte und die Rechte der Frauen mit Füßen getreten und Homosexuelle für ihre Sexualität bestraft. Auch die WM in Katar dürfte nicht stattfinden – meine Meinung", erklärte Robert Reisinger in der " ". Der Klub aus der Premier League ist Ende 2021 von einem Konsortium übernommen worden, das zu 80 Prozent dem Saudi-Arabischen Staatsfonds gehört.

Reisinger: "Dieser Test hätte nicht vereinbart werden dürfen"

Während die sportliche Führung unter Günther Gorenzel und Michael Köllner das Newcastle-Spiel durch den sportlichen Wert rechtfertigen, kommt die Liga-Generalprobe beim Löwen-Oberhaupt überhaupt nicht gut an. "Ich werde niemanden an den Pranger stellen, aber dieser Test hätte nicht vereinbart werden dürfen", führt der 58-Jährige weiter aus.

Einigkeit schaut anders aus! Auch Teile der Löwen-Fanszene taten bereits ihren Unmut kund und protestierten gegen die Austragung des Testspiels. Sie werden wohl genauso die Generalprobe freiwillig verpassen wie 1860-Boss Reisinger. "Ich werde dem Spiel jedenfalls fernbleiben", wird Sechzigs Präsident deutlich und wünscht sich wenigstens, "dass unser Team ein Zeichen setzt und – zum Beispiel – bei dem Spiel eine Armbinde in den Regenbogenfarben der LGBTQ-Community trägt".

Reisinger lädt Ismaik zum Pokal-Spiel gegen Dortmund nach München ein

Sechzigs jordanischen Investor Hasan Ismaik hingegen nimmt der gebürtige Münchner in Schutz. "Ihm spreche ich den demokratischen Grundgedanken auch nicht ab. Im Gegenteil. Er hält viel von den Vorzügen westlicher Werte, wie Demokratie und Meinungsfreiheit – deshalb ist er nicht mit dem Regime Saudi-Arabiens vergleichbar." Vielmehr wünsche sich Reisinger endlich ein persönliches Treffen mit Ismaik.

"Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns endlich mal in München treffen. Hiermit spreche ich eine Einladung zum Pokal-Spiel gegen Dortmund aus", so Reisinger, der auf einen Besuch des Investors zum Pokal-Kracher Ende Juli (29.07.) in München hofft. "Das wäre der perfekte Rahmen, um endlich mal nicht nur wie in der Vergangenheit digital an einem Tisch zu sitzen."