Wer wird Bär-Nachfolger? TSV 1860 zeigt Interesse an Benjamin Girth

Marcel Bär wird den TSV 1860 am Saisonende verlassen, die Münchner sind auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Dabei sollen die Löwen nun Interesse an MSV-Angreifer Benjamin Girth signalisiert haben.

München - Da Marcel Bär den TSV 1860 im Sommer verlassen wird, fahndet man in Giesing auf Hochtouren nach einem neuen Stürmer. Laut "RevierSport" soll die Scoutingabteilung der Münchner nun auch ein Auge auf Duisburgs Benjamin Girth geworfen haben.

Girth könnte ablösefrei zum TSV 1860 wechseln

Demnach soll Sportchef Günther Gorenzel schon sein Interesse am gebürtigen Magdeburger signalisiert haben, der ein echtes Schnäppchen für die Löwen wäre. Der Vertrag von Girth läuft bei den Zebras am Saisonende aus. Dass der 31-Jährige, der erst letzten Sommer von Eintracht Braunschweig ins Ruhrgebiet wechselte, eine echte Verstärkung wäre, zeigen seine Torbeteiligungen in dieser Saison.

Während Bär im Löwen-Trikot in 23 Partien fünfmal traf, brauchte der Angreifer vom MSV dafür nur 17 Spiele. Zusätzlich konnte Girth vier weitere Tore für Duisburg vorbereiten. Und das, obwohl der Stürmer zwischenzeitlich wegen einer Schultergelenkssprengung und einer Wadenverletzung ausfiel.

Neben Girth: Löwen haben Interesse an Demhasaj

Ob Girth nächste Saison für den TSV 1860 auf Torejagd geht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Jedoch haben die Münchner bereits mehrere Alternativen auf dem Tisch. Vergangene Woche wurde bereits das Interesse der Sechzger am Schweizer Shkelqim Demhasaj bekannt.