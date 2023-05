Offiziell: Bär verlässt den TSV 1860 am Saisonende

Der Abgang von Marcel Bär zeichnete sich bereits in den letzten Wochen ab. Nun hat der TSV 1860 den Abgang des Torjägers offiziell gemacht.

München - Bereits seit Wochen wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell. Stürmer Marcel Bär wird seinen auslaufenden Vertrag bei den Löwen nicht verlängern und die Münchner nach der Saison verlassen. Das verkündete der TSV 1860 auf seiner Website. Zuvor hatte der 30-Jährige dem Verein seine Entscheidung mitgeteilt.

TSV 1860: Bär braucht neue Herausforderung

In einer Pressemitteilung der Giesinger sagte Bär zu seinem Abschied: "Ich blicke voller Freude auf die beiden Jahre in München zurück, auch wenn es nun an der Zeit ist, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg begleitet haben."

Mittelfußbruch bremste Bär in dieser Saison aus

Dieser Weg war für den Stürmer vor allem in dieser Spielzeit nicht immer einfach. So zog sich Bär direkt zu Saisonbeginn einen Mittelfußbruch zu und fiel damit bis Ende Oktober aus. In den folgenden Partien konnte der 30-Jährige nicht mehr an seine Leistung aus der Vorsaison, in der er mit 21 Treffern Torschützenkönig der 3. Liga wurde, anknüpfen.

Wo es Bär in der kommenden Spielzeit hinzieht, ist noch unklar. Zuletzt wurde der Angreifer immer wieder mit dem SC Freiburg II in Verbindung gebracht. Auch ein Wechsel zu seinem Ex-Klub Eintracht Braunschweig scheint im Bereich des Möglichen.