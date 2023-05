TSV 1860: Das ist Löwen-Wunschstürmer Shkelqim Demhasaj

Nach dem Abgang von Marcel Bär sucht der TSV 1860 einen neuen Stürmer. Dabei sind die Giesinger wohl auf Shkelqim Demhasaj gestoßen. Die AZ stellt den Wunschstürmer vor.

München - Nach dem Abgang von Marcel Bär fahndet der TSV 1860 nach einem neuen Stürmer für die kommende Saison. Dabei scheint die Scouting-Abteilung der Münchner wohl Shkelqim Demhasaj ins Visier genommen zu haben. Das bestätigte jüngst auch Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci.

TSV 1860: Jacobacci bestätigt Interesse an Demhasaj

Der Italo-Schweizer sagte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Essen: "Er ist einer von vielen Stürmern. Aber so viele wussten nicht davon und trotzdem kam es raus." Dennoch gab Jacobacci zu verstehen, dass es noch nichts Konkretes zwischen dem Stürmer und den Löwen zu vermelden gebe.

Aber wer ist Demhasaj eigentlich? Die AZ hat den Kosovaren unter die Lupe genommen.

Derzeit kickt Demhasaj noch in der Schweiz bei den Grasshoppers Zürich. Dort kommt er in neun Einsätzen auf zwei Tore und eine Vorlage. Zwischenzeitlich wurde der 27-Jährige beim Schweizer Erstligisten aussortiert, doch in den letzten Wochen trumpfe Demhasaj mit einem Treffer und einem Assist gegen Bern wieder auf.

Demhasaj könnte ablösefrei zum TSV 1860 wechseln

Für die Giesinger wäre der Mittelstürmer mit einer Körpergroße von 1,91 Metern eine optimale Ergänzung für Fynn Lakenmacher und Meris Skenderovic. Und das nicht nur, weil Demhasaj im Sommer zu einem echten Schnäppchenpreis zu haben sein wird. Schließlich läuft der Vertrag des Kosovaren am Saisonende aus.

Auch neben dem Platz könnte Demhasaj eine echte Bereicherung für den TSV 1860 sein. Der 27-Jährige gilt als sympathischer Teamplayer, der immer für einen Witz gut ist. Ob Demhasaj in naher Zukunft die Löwen-Kabine belustigt, wird sich wohl schon bald zeigen.