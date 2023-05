Köllner zu Gerüchten um Löwen-Trio: “Wenn 1860 mit einem Spieler nicht klar kommt..."

Die Verträge von Marius Wörl, Yannick Deichmann und Marcel Bär laufen am Saisonende aus. Der FC Ingolstadt soll das Löwen-Trio im Visier haben. Nun hat sich FCI-Trainer Michael Köllner zu den Spekulationen geäußert.

München - Sechzig-Stürmer Marcel Bär hat seinen Abschied vom TSV 1860 bereits offiziell gemacht. Dem 30-Jährigen könnten in den nächsten Wochen mit Yannick Deichmann und Marius ausgerechnet noch zwei echte Leistungsträger folgen. Denn nach wie vor konnten die Löwen die Verträge der beiden Sechser nicht verlängern.

FC Ingolstadt um Köllner hat Interesse an Deichmann, Bär und Wörl

Einer der die beiden kennt und schätzt, könnte da nun dazwischenfunken. Die Rede ist von Ex-Löwendompteur Michael Köllner. Der derzeitige Trainer des FC Ingolstadt soll nämlich neben Bär auch ein Auge auf Wörl und Deichmann geworfen. Nach dem Spiel der Schanzer gegen Duisburg hat Köllner dazu Stellung genommen und die Gerüchte weiter befeuert.

Der 53-Jährige sage gegenüber "Magenta Sport": "In erster Linie muss man sagen: Wer hat die Hand auf dem Spieler? Das ist immer der Verein, bei dem der Spieler aktuell spielt. Wann wechselt ein Spieler? Wenn er unzufrieden ist, oder die Perspektive nicht aufgezeigt wird oder am Ende unzufrieden ist, wie es gelaufen ist. Von dem her sind wir in der Rolle, wo wir sagen können: Wenn sich was ergibt."

Köllner über mögliche Löwen-Transfers: "Ich will Sechzig nicht schaden"

Im gleichen Atemzug betonte der Coach des FCI aber: "Wir haben nicht das Heft des Handelns in der Hand, sondern das hat zuerst Verein A. Wir sind Verein B. Wenn 1860 mit einem Spieler nicht klar kommt und der für uns interessant ist, würden wir uns sicherlich darüber unterhalten." Ein klares Dementi sieht also definitiv anders aus. Gleichzeitig betonte Köllner: "Ich will Sechzig nicht schaden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich hatte eine tolle Zeit bei Sechzig."

Ob der Oberpfälzer das macht, wird sich spätestens im Sommer zeigen. Denn da öffnet das Transfer-Fenster. Bis dahin wird Löwen-Sportchef Günther Gorenzel alles unternehmen, um Wörl und Deichmann von einem Verbleib in Giesing zu überzeugen.